На Урале обнаружили аналог американской "Зоны 51"

Учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов рассказал о расположении российских военных баз, которые могут составить конкуренцию "Зоне 51" в США.

По его словам, на территории РФ находится несколько загадочных военных объектов. Точную информацию о них не знает никто, поэтому они не получили такую известность, как "Зона 51" в США.

"Я не собирал точные данные, но по слухам, аналоги американской "Зоны 51" могут находиться в Подмосковье, на Урале и за ним, а также в Крыму", - рассказал Курбатов.