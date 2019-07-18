Учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов рассказал о расположении российских военных баз, которые могут составить конкуренцию "Зоне 51" в США.
По его словам, на территории РФ находится несколько загадочных военных объектов. Точную информацию о них не знает никто, поэтому они не получили такую известность, как "Зона 51" в США.
"Я не собирал точные данные, но по слухам, аналоги американской "Зоны 51" могут находиться в Подмосковье, на Урале и за ним, а также в Крыму", - рассказал Курбатов.
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