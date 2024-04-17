Мода повторяется: вот, что будет трендом лета 2024 года

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Дизайнер Ярмольник назвала широкие джинсы трендом лета 2024 года

1:13
Красота

Летом 2024 года трендом в моде станут широкие джинсы. Об этом Pravda.Ru рассказала дизайнер Оксана Ярмольник.

Дизайнер Ярмольник назвала широкие джинсы трендом лета 2024 года
Фото: ru.freepik.com by halayalex

"Сегодня в такой casual моде преобладает, естественно, прежде всего, комфорт. Поэтому, я думаю, особых изменений в этом году, по сравнению с прошлым годом и с позапрошлым, не будет. Люди как надевали джинсы, рубашки, худи, футболки и кроссовки, так, видимо, в этом и будут ходить. А какие-то нюансы, естественно, происходят. В этой году в это лето, я думаю, будут преобладать в моде широкие джинсы, джинсы клеш, такие остромодные, для особых модниц, а так в принципе, всё останется также", — рассказала собеседница Pravda. Ru.

По её словам, сейчас в моде преобладают розовые, пурпурные, свежие оттенки.

"И в связи, что происходит в мире, стиль милитари, конечно же, будет представлен, наверное, в большей степени в этом году, чем обычно, в высокой моде и в повседневной", — добавила она.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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