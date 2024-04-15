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Шаг в моду: весенние тренды обуви, вдохновленные Кэрри Брэдшоу

Трендовая обувь на позднюю весну 2024: пять пар, которые точно окупятся

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Поздняя весна становится временем для проявления стиля, а как не вспомнить Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе", которая считала обувь своим призванием. Новые тренды дизайнеров придают нам возможность погрузиться в мир моды, где мы с легкостью можем носить балетки с острым носком, туфли с золотыми каблуками, слингбэки на микрокаблуке и клоги. Перед нами разверзаются множество вариантов, которые стоит рассмотреть.

Трендовая обувь на позднюю весну 2024: пять пар, которые точно окупятся
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Возвращение обуви с открытыми пальцами, такой как peep-toe или open-toe, приносит в наш гардероб нотки нулевых. Этот стиль, популярный в прошлом десятилетии, снова привлекает внимание модниц и на подиумах Versace, Miu Miu, Victoria Beckham и Alaïa.

Босоножки и туфли с ремешком на щиколотке, покорившие сердца модниц в середине 2010-х, вновь возвращаются в тренд. Модели с разной шириной ремешков, от тонких до широких, вновь становятся популярными и представлены на подиумах Ferragamo, Givenchy и Saint Laurent.

Вьетнамки, ранее ассоциировавшиеся с пляжным отдыхом, теперь стали прекрасным выбором для городских прогулок. Вьетнамки теперь сочетаются с различными элементами гардероба, от брючных костюмов до классических джинсов, представлены в подиумных образах.

Мюли с острым носком тоже возвращаются в моду, как и обувь на платформе, представленные в коллекциях Alexander McQueen, Prada, Valentino, Gucci, Molly Goddard, Roberto Cavalli, Simone Rocha, Balmain и других. Все это создает множество возможностей для модных экспериментов в этом сезоне.

ТРЕНДЫ ОБУВИ ВЕСНА-ЛЕТО 2024
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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