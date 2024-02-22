Как сделать шею более длинной и изящной, объяснил дизайнер

Дизайнер Наз Маер рассказал, как визуально удлиннить шею

0:51 Your browser does not support the audio element. Красота

Дизайнер Наз Маер рассказал модницам секреты по удлинению шеи.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт моды призвал отказаться от объёмных серёг-люстр, которые, по его словам, делают лицо массивнее, а шею короче. Не советует эксперт надевать тяжёлые и длинные ожерелья, так как они искажают силуэт.

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Маер рекомендует носить одежду с V-образным вырезом. Такой вырез подходит круглолицым женщинам. Квадратный верез, по словам специалиста, будет уместно смотреться на женщинах с ромбовидными и сердцевидными лицами.

"Украшение на воротнике будет привлекать внимание окружающих к шее, подчеркивая недостатки, к тому же как правило несет деревенский колорит, что излишне", — цитирует слова дизайнера "Вечерняя Москва".