Как сделать шею более длинной и изящной, объяснил дизайнер

Дизайнер Наз Маер рассказал модницам секреты по удлинению шеи.
Эксперт моды призвал отказаться от объёмных серёг-люстр, которые, по его словам, делают лицо массивнее, а шею короче. Не советует эксперт надевать тяжёлые и длинные ожерелья, так как они искажают силуэт.
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Маер рекомендует носить одежду с V-образным вырезом. Такой вырез подходит круглолицым женщинам. Квадратный верез, по словам специалиста, будет уместно смотреться на женщинах с ромбовидными и сердцевидными лицами.
"Украшение на воротнике будет привлекать внимание окружающих к шее, подчеркивая недостатки, к тому же как правило несет деревенский колорит, что излишне", — цитирует слова дизайнера "Вечерняя Москва".
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