Историк моды Александр Васильев назвал три признака отсутствия вкуса у женщины

Эксперт моды Александр Васильев рассказал, что делает женский гардероб безвкусным

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев объяснил, какие ошибки при выборе одежды делают образ женщины безвкусным.

Фото: ВК-аккаунт Васильева

Экс-ведущий "Модного приговора" напомнил слова Коко Шанель, которая отмечала, что полная безкусица имеет свои пределы.

Васильев предостерёг женщин от желания выглядеть "дорого и богато". Перебором, по его словам, является обилие украшений, несколько колец на одном пальце и ношение часов и браслетов одновременно.

Не одобрил он и желание унифицировать цветовую палитру гардероба.

"Вся одежда одного цвета. Ваш гардероб полностью чёрный или только розовый? Это вас не украсит. Лучше научиться подбирать для себя одежду в одной цветовой гамме, а не в одном цвете", — написал историк моды в Инстаграм*.

Васильев призывает носить вещи по размеру, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

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