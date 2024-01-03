Дело в зубах: как стоматолог и ортодонт могут поменять твое лицо без операций

1:42 Your browser does not support the audio element. Красота

Иногда для решения эстетических проблем, таких как "второй подбородок", носогубные складки или асимметрия лица, можно обратиться к ортодонту, вместо того чтобы обращаться к пластическому хирургу. Неправильный прикус, положение зубов, физиологическое уменьшение или отсутствие зубов могут влиять на общий внешний вид лица. При наличии таких проблем стоматологическое лечение может оказаться более эффективным, чем косметологические процедуры.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Одной из основных проблем, связанных с нарушением прикуса, является уменьшение высоты нижней трети лица, что может привести к асимметрии, "второму подбородку" и другим видимым изменениям. Ортодонт может корректировать подобные проблемы, восстанавливая правильное положение челюсти и тем самым влияя на эстетику лица.

Стоит отметить, что стоматолог может решить определенные эстетические проблемы, такие как форма подбородка, носогубные складки и овал лица, путем коррекции прикуса. В ряде случаев стоматологическое лечение может предоставить результаты, которые обычно ищут у пластического хирурга или косметолога.

Методы лечения могут включать в себя ортодонтическое лечение с использованием элайнеров или брекетов, ортопедическое лечение с помощью съемных и несъемных протезов, а также хирургические методы при наличии костных и мягкотканных дефектов челюстей. Важно провести обследование у ортодонта перед принятием решения о косметологических процедурах или хирургическом вмешательстве.