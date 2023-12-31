Как правильно ругаться в салоне красоты - советы юриста и владельцев салонов

1:16 Your browser does not support the audio element. Красота

В салонах красоты часто возникают ситуации, когда клиенты не довольны предоставленными услугами. Реакция на такие ситуации может быть разной, от гнева до шока. Однако важно уметь правильно защищать свои права и добиваться компенсации ущерба. Эксперты в области права и владельцы салонов красоты делятся советами, как действовать в различных ситуациях.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Адвокат Максим Андреев указывает на закон "О Защите прав потребителей", статью 29, как основной источник, который регулирует права потребителей в случае недостатков выполненных работ или оказанных услуг. По этой статье потребитель вправе требовать бесплатного устранения недостатков, уменьшения цены услуги, повторного выполнения работы или возврата денег.

Если кто-то угрожает вызовом полиции, важно знать, что полиция не имеет права вмешиваться в гражданско-правовые отношения.

В случае несоответствия услуги заявленным характеристикам, клиент может письменно потребовать исправления недостатков, снижения стоимости, отказаться от оплаты или вернуть деньги. Это следует делать в свободной письменной форме с подробным описанием обстоятельств.