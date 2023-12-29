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Как бороться с расширенными порами на лице: советы дерматологов

1:42
Красота

Несмотря на распространенное мнение, что расширенные поры проблема в основном подростков, они также могут беспокоить взрослых. Этот эстетический дефект связан с различными факторами, включая естественное старение кожи. Расширенные поры, помимо визуального дискомфорта, могут быть связаны с кожными заболеваниями, такими как акне.

Как бороться с расширенными порами на лице: советы дерматологов
Фото: Нейросеть Шедеврум

Расширенные поры представляют собой микроотверстия на поверхности кожи, видимые невооруженным глазом при размере от 250 мкм. В большинстве случаев это естественный признак жирной кожи. Они могут вызывать эстетический дискомфорт, но также служат защитой кожи от пересыхания.

Для снижения заметности расширенных пор существует несколько методов лечения. Домашние маски, содержащие глину, каолин, минералы и ретинол, могут временно уменьшить поры, но самостоятельное использование подобных средств может привести к пересушиванию кожи.

Химические пилинги, в том числе процедуры в салоне с применением BHA, AHA и трихлоруксусной кислоты, способствуют отшелушиванию верхних слоев кожи. Лазерная шлифовка — это направленный метод удаления верхних слоев кожи, а также существуют физиотерапевтические приборы и процедуры, такие как фототерапия, ультразвук и игольчатый RF-лифтинг.

Важно помнить, что самодеятельность при уходе за кожей может привести к пересушиванию и другим проблемам. Консультация с косметологом или врачом-дерматологом рекомендуется для выбора эффективных методов лечения расширенных пор.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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