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5 ежедневных привычек для сохранения здоровья и молодости

2:49
Красота

Забота о собственном здоровье и сохранение молодости становятся все более актуальными в наше быстрое и динамичное время. Вот 5 обязательных привычек, которые нужно ввести в свой день.

5 ежедневных привычек для сохранения здоровья и молодости
Фото: Openverse by Eldkvast is licensed under CC BY-NC 2.0

№1 Обеспечение ежедневного приема чистой воды

Рекомендуется употреблять родниковую или талую воду, увеличивая объем постепенно до 30-40 мл на 1 кг веса. Идеально подогревать воду до 38-40 градусов. Пить воду следует натощак утром, за 20-30 минут до еды, и "капельно" между приемами пищи. Ограничьте соль в рационе, чтобы избежать отеков. Следите за цветом мочи — светло-соломенно-желтый цвет свидетельствует о достаточном уровне воды в организме.

№2 Забота о движении, расслаблении и кислороде

Внедрите утреннюю и производственную зарядку, начиная с 5-10 минут ежедневно. Прогуливайтесь быстрым шагом на свежем воздухе, увеличивая время от 15 до 40 минут в день, достигая 10 тысяч шагов. Отслеживайте количество шагов с помощью фитнес-браслета. Интегрируйте дополнительные шаги в повседневную жизнь. Разминайтесь каждые 45 минут во время статических поз и занимайтесь любимым видом спорта 2-3 раза в неделю. Регулярно расслабляйте напряженные мышцы и практикуйте осознанное дыхание.

№3 Поддержание молодости мозга

Танцуйте под веселую музыку или выполняйте упражнения для развития мозга ежедневно по 5-10 минут. Учите новые движения, стихи, иностранные слова, решайте кроссворды. Читайте книги ежедневно по 30 минут, разнообразьте маршруты перемещения. Погружайтесь в момент "здесь и сейчас", узнавайте новое, радуйтесь жизни.

№4 Соблюдение качественного сна

Спите не менее 8 часов, ложитесь до 22:30 и просыпайтесь в определенное время. Избегайте экранов за два часа до сна, используйте приглушенный розовый свет. Ужинайте за три с половиной часа до сна. Обеспечьте темное, тихое, влажное и прохладное окружение для сна.

№5 Расширение разнообразия пищи

Увеличивайте разнообразие пищи, включая сырые овощи, зелень, ягоды, фрукты, орехи и семена в рационе (не менее 800 гр — 1,2 кг в день). Предпочтение отдавайте не плодам, а листьям, стеблям и корнеплодам. Включайте нативные белки и правильные жиры. Соблюдайте баланс между сырой и вареной пищей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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