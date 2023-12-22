Новогодний макияж 2024: тренды, подбор по цвету

1:23 Your browser does not support the audio element. Красота

Эксперты-визажисты раскрывают главные тренды макияжа на Новый год 2024, предостерегают о возможности экспериментов и делятся важными тенденциями уходящего года.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Персиковый макияж:

Оранжевые оттенки, включая яркие апельсиновые и пастельные медовые, пользуются популярностью.

Нежный персиковый макияж подходит для любого цветотипа, дополняется эффектными стрелками для дополнительной выразительности.

Мерцающий макияж:

Тренд на блеск и мерцание, вдохновленный стилем 1990-х, предполагает использование мерцающих теней, цветной металлизированной подводки и шиммера для лица и тела.

Металлический макияж, в том числе цветные тени с эффектом металлик, подчеркивает блеск и создает модный образ.

Красные акценты:

Глобальный тренд включает красные акценты как в одежде, так и в макияже.

Красная помада становится ключевым элементом, вновь приобретая популярность под влиянием липсинков под Катю Лель. Рекомендуется рассмотреть различные оттенки красной помады, включая темные подтоны для более гармоничного образа.

Эти тренды позволяют создать неповторимый образ и подчеркнуть индивидуальность в праздничную ночь.