Косметолог рассказал, что многие женщины неправильно очищают кожу зимой

1:16 Your browser does not support the audio element. Красота

В зимний период кожа испытывает сильный стресс из-за морозов, ветреной погоды и пересушенного батареями воздуха в помещениях. Поэтому зимой уходу за ней нужно уделять особое внимание, стараясь относиться к коже максимально бережно. Об этом напомнил врач-косметолог Дмитрий Пачкай.

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Специалист рассказал, что многие женщины неправильно очищают кожу в холода, что отрицательно сказывается на её состоянии.

"Одна из основных ошибок — использование агрессивных очищающих средств. Холодный воздух и ветер уже оказывают негативное воздействие на кожу, поэтому очищающие средства сильного действия могут сушить ее еще больше и раздражать", — объяснил Пачкай.

Косметолог посоветовал использовать для умывания и демакияжа зимой нейтральные гели с мягким действием или очищающее молочко, которое не сушит кожу.

Также зимой не стоит забывать про средства с SPF, про которые в холодный период многие забывают, пишет Газета.Ru. Солнце вредит коже лица зимой так же, как и летом.

Также для поддержания уровня увлажнённости кожи нужно не забывать пить воду, напомнил косметолог.

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