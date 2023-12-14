В зимний период кожа испытывает сильный стресс из-за морозов, ветреной погоды и пересушенного батареями воздуха в помещениях. Поэтому зимой уходу за ней нужно уделять особое внимание, стараясь относиться к коже максимально бережно. Об этом напомнил врач-косметолог Дмитрий Пачкай.
Специалист рассказал, что многие женщины неправильно очищают кожу в холода, что отрицательно сказывается на её состоянии.
"Одна из основных ошибок — использование агрессивных очищающих средств. Холодный воздух и ветер уже оказывают негативное воздействие на кожу, поэтому очищающие средства сильного действия могут сушить ее еще больше и раздражать", — объяснил Пачкай.
Косметолог посоветовал использовать для умывания и демакияжа зимой нейтральные гели с мягким действием или очищающее молочко, которое не сушит кожу.
Также зимой не стоит забывать про средства с SPF, про которые в холодный период многие забывают, пишет Газета.Ru. Солнце вредит коже лица зимой так же, как и летом.
Также для поддержания уровня увлажнённости кожи нужно не забывать пить воду, напомнил косметолог.
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