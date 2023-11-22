Косметолог напомнила особенности зимнего ухода за кожей

Зимой сложнее сохранить хорошее состояние кожи, потому что она испытывает воздействие таких неблагоприятных факторов, как холодный ветер и центральное отопление. Косметолог-эстетист Дарья Гончарик рассказала "Ленте.ру", как правильно ухаживать за кожей в холодное время года.

Фото: nuevamujer.com

Основной принцип — выбор более щадящих уходовых средств. Следует отказаться от спиртовых тоников и лосьонов; агрессивные скрабы с содой, солью или косточками лучше заменить на энзимную пудру или мягкий пилинг-скатку.

"Даже зубную пасту выбирайте без сульфатов, чтобы не пересушить губы и не провоцировать высыпания на подбородке", — рекомендует эксперт.

Гигиенические средства нужны мягкие, способствующие нормализации pH, увлажняющие и питательные — с витаминами, мочевиной и гиалуроновой кислотой. Вместо гелевых кремов стоит перейти на более плотные — Гочарик советует так называемые мультиламеллярные эмульсии с маркировкой MLE на упаковке.

Кроме того, зимой так же нужны солнцезащитные средства, особенно фанаткам пилинга или любительницам горных курортов, добавила косметолог.