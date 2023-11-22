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Косметолог напомнила особенности зимнего ухода за кожей

Здоровье » Красота

Зимой сложнее сохранить хорошее состояние кожи, потому что она испытывает воздействие таких неблагоприятных факторов, как холодный ветер и центральное отопление. Косметолог-эстетист Дарья Гончарик рассказала "Ленте.ру", как правильно ухаживать за кожей в холодное время года.

Косметолог напомнила особенности зимнего ухода за кожей
Фото: nuevamujer.com

Основной принцип — выбор более щадящих уходовых средств. Следует отказаться от спиртовых тоников и лосьонов; агрессивные скрабы с содой, солью или косточками лучше заменить на энзимную пудру или мягкий пилинг-скатку.

"Даже зубную пасту выбирайте без сульфатов, чтобы не пересушить губы и не провоцировать высыпания на подбородке", — рекомендует эксперт.

Гигиенические средства нужны мягкие, способствующие нормализации pH, увлажняющие и питательные — с витаминами, мочевиной и гиалуроновой кислотой. Вместо гелевых кремов стоит перейти на более плотные — Гочарик советует так называемые мультиламеллярные эмульсии с маркировкой MLE на упаковке.

Кроме того, зимой так же нужны солнцезащитные средства, особенно фанаткам пилинга или любительницам горных курортов, добавила косметолог.

"Это замедляет фотостарение и снижает риск гиперпигментации", — объяснила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
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Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог
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