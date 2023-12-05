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Косметолог: "Результат филлеров зависит от метаболизма"

1:52
Красота

"Уколы красоты” стали популярной процедурой в косметологии среди женщин различных возрастов, особенно это касается изменения формы и объема губ.

Существует несколько способов увеличения губ, но одним из самых популярных и эффективных является инъекционная процедура с использованием гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота — это естественный компонент нашей кожи, который обладает способностью удерживать воду, делая кожу увлажненной и упругой.

Врач-косметолог Елена Санникова рассказала для Pravda. Ru, что процедура инъекций гиалуроновой кислоты позволяет улучшить объем губ, исправить их форму и устранить мелкие неровности. При этом результаты видны практически сразу после процедуры, и они довольно длительные — от шести месяцев до года, в зависимости от метаболизма.

"Препаратов на самом деле большое количество. Нужно обращаться к косметологу, который работает только на сертифицированный филлерах, которые продаются только у специальных представителей. Также важна плотность филлеров, потому что филлеры есть разной плотности — мягкие, средние, плотные. Для увеличения губ как раз-таки подходит средней плотности филлер” — отметила эксперт.

Косметолог также поделилась, что если у девушки изначально тонкие губы, и она хочет их увеличить, то иногда одного миллилитра препарата недостаточно, то ей придется делать это повторно.

"Как у любой инъекционной процедуры, есть противопоказания. Любое вирусное заболевание, онкологические заболевания, аллергические реакции, вирусная герпесная инфекция на губах — мы тоже не делаем таким клиентам эту процедуру” — рассказала Елена Санникова.

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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