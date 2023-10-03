Неудачным подбором вещей для первого свидания девушка может напрочь испортить впечатление о себе в глазах мужчины. Так считает дизайнер, основатель бренда одежды Shumi, бизнес-леди Наталья Шумиловская.
Эксперт считает, что женщинам при первой встрече с мужчиной не стоит прятать фигуру за мешковатыми вещами.
"Мужчины терпеть не могут чрезмерный оверсайз на женщинах. Ведь мешковатые вещи скрывают от глаз всю красоту фигуры. А мужчины, как известно, любят глазами" — сказала Шумиловская.
Также не способствуют романтическому настроению строгий офисный дресс-код и спортивный костюм, пишет Газета.Ru.
При этом не стоит впадать в другую крайность и чересчур обнажаться при первой встрече, выбирая сразу мини и глубокое декольте.
Что касается обуви, самой неподходящей для первого свидания является платформа или танкетка, которая, по мнению дизайнера, является "абсолютным антисексом".
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