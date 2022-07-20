Эксперт по красоте рассказала, как избавиться от прыщей в домашних условиях

Прыщи на лице всегда вызывают, как минимум неприятные ощущения, особенно у женской половины населения, президент и основатель ГК Атлас Здоровья, эксперт по красоте и здоровью Анна Василец в комментарии Pravda.Ru дала советы, как от них избавится в домашних условиях.

Так, эксперт выделила три этапа ухода за кожей лица, которые стоит соблюдать регулярно:

Очищение . обязательно утром и вечером. Соответственно, мы используем как специальные средства, либо мицеллярную воду. И необходимо очищение подбирать в зависимости от типа кожи.

. обязательно утром и вечером. Соответственно, мы используем как специальные средства, либо мицеллярную воду. И необходимо очищение подбирать в зависимости от типа кожи. Тонизирование . После умывания с помощью геля, мусса или пенки нам нужно не забывать тонизировать кожу, потому как это всё поможет нам восстановить pH кожи, дополнительно очистить поры и избавиться от прыщей, и также это помогает подготовить кожу к нанесению крема.

. После умывания с помощью геля, мусса или пенки нам нужно не забывать тонизировать кожу, потому как это всё поможет нам восстановить pH кожи, дополнительно очистить поры и избавиться от прыщей, и также это помогает подготовить кожу к нанесению крема. Увлажнение. Любая кожа, жирная, комбинированная, всегда нуждается в увлажнении не меньше, чем сухая или нормальная. И здесь очень важно использовать крема, которые будут, в том числе, матировать кожу и использовать еще очищающие маски. И еще один момент, что, помимо скрабов, это могут быть сыворотки и также различные виды масок.

По мнению Василец, появление прыщей на коже не зависит от типа кожи, скорее на их появление влияют ряд других факторов, в частности, гормональные сбои в организме, смена питания, среды.

Кроме того, эксперт по красоте посоветовала при борьбе с акне придерживаться пресной пищи.

"Главное, здесь, можно даже сказать, подержать диету, но диету в рамках разумного, чтобы организму тоже было достаточно микроэлементов, и в том числе это повлияет на качество кожи", — заключила она.

Ранее ведущий технолог-преподаватель учебного центра косметологии "Аравия" Юлия Прокопенко посоветовала не использовать народные средства для лечения прыщей.