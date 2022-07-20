Прыщи на лице всегда вызывают, как минимум неприятные ощущения, особенно у женской половины населения, президент и основатель ГК Атлас Здоровья, эксперт по красоте и здоровью Анна Василец в комментарии Pravda.Ru дала советы, как от них избавится в домашних условиях.
Так, эксперт выделила три этапа ухода за кожей лица, которые стоит соблюдать регулярно:
По мнению Василец, появление прыщей на коже не зависит от типа кожи, скорее на их появление влияют ряд других факторов, в частности, гормональные сбои в организме, смена питания, среды.
Кроме того, эксперт по красоте посоветовала при борьбе с акне придерживаться пресной пищи.
"Главное, здесь, можно даже сказать, подержать диету, но диету в рамках разумного, чтобы организму тоже было достаточно микроэлементов, и в том числе это повлияет на качество кожи", — заключила она.
Ранее ведущий технолог-преподаватель учебного центра косметологии "Аравия" Юлия Прокопенко посоветовала не использовать народные средства для лечения прыщей.
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