Косметолог: "Для лечения прыщей нельзя использовать народные средства"

Почему появляются прыщи на лице? Этот вопрос волнует не только подростков, но и многих взрослых. Конечно же, зачастую прыщи возникают на лице в подростковом возрасте, а также в период ПМС у женщин, когда наблюдается гормональный дисбаланс, но есть масса и других причин. Подробнее о том, почему возникает акне и как с ним бороться, рассказала читателям Pravda.Ru ведущий технолог-преподаватель учебного центра косметологии "Аравия" Юлия Прокопенко.

Причины появления прыщей на лице

Гормональный дисбаланс

Проблемы с питанием

Продуктов, которые напрямую вызывают появление прыщей, не существует. Но есть индивидуальная реакция, например, у кого-то они могут появляться от мучного или шоколада. А еще на состояние кожи плохо действует недостаток витаминов и микроэлементов, что является следствием неправильного и несбалансированного меню. Болезни ЖКТ ухудшают микрофлору кишечника, вслед за этим страдает и кожа, которая не только покрывается прыщами, но и становится серой, тусклой и более тонкой. Сухость и шелушения тоже могут возникнуть по причине того, что кишечник работает неправильно.

Некоторые виды бактерий

Гнойнички на лице могут появляться из-за таких бактерий, как Malassezia, если для них возникли благоприятные условия.

Сильный стресс

Он "бьет" по всем органам, включая кожу. Сюда можно отнести и хронические стрессовые состояния.

Неправильно подобранный уход, который травмирует кожу или является недостаточным для конкретного случая.

Есть немало ситуаций, когда одновременно действует несколько факторов: нездоровый образ жизни, неправильный уход за кожей и генетическая предрасположенность. В сложных случаях требуется серьезное лечение. Но, к счастью, в основном решить проблему можно хорошо подобранной косметикой и сменой образа жизни.

Какие ингредиенты помогают в борьбе с прыщами?

Таких ингредиентов немало, например:

алоэ вера,

пребиотики,

пантенол,

аллантоин,

витамин Е,

каолин,

кислоты разных видов: азелаиновая, салициловая и другие.

Все компоненты выполняют разные задачи: выступают в роли антисептика, снимают воспаление, стимулируют регенерацию клеток, отшелушивают и так далее. Важны не только отдельные ингредиенты, но и то, как они представлены в формуле: в каком качестве и в какой комбинации, концентрации.

По этой причине не стоит использовать народные средства. Когда-то в них была необходимость, потому что не было выбора. Но сейчас домашние маски и кремы либо просто бесполезны, либо опасны и способны сильно ухудшить ситуацию.

Основные этапы ухода за проблемной кожей

Основные этапы похожи при любом состоянии кожи. Они включают:

Мягкое и бережное очищение с помощью пенки либо геля. Использовать скрабы и другие агрессивные средства не рекомендуется.

Тонизирование и восстановление защитного слоя кожи после очищения. Эту задачу решают тоники, которые подбираются по потребностям.

Увлажнение и питание. На этом этапе понадобятся сыворотки, флюиды, кремы. Кстати, увлажнение нужно не только сухой, но и жирной коже, хотя многие считают, что это не так. В качестве специального ухода можно выделить всевозможные маски, а также пилинги для более глубокого очищения и устранения следов постакне.

Идеально, если уход подберет косметолог. Он учтет тип кожи, конкретные потребности, а также расскажет, какие средства и в какой последовательности использовать, чтобы добиться лучшего результата.

Какие еще советы можно дать тем, кто хочет иметь чистую кожу? Из того, что не было озвучено, можно добавить такие рекомендации:

Не трогать лицо грязными руками.

Всегда после умывания использовать чистое и сухое полотенце, можно одноразовое.

Не делать чистку лица в домашних условиях. И не выдавливать прыщи.

Следить за состоянием всего организма, держать под контролем хронические заболевания.