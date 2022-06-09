Почему появляются прыщи на лице? Этот вопрос волнует не только подростков, но и многих взрослых. Конечно же, зачастую прыщи возникают на лице в подростковом возрасте, а также в период ПМС у женщин, когда наблюдается гормональный дисбаланс, но есть масса и других причин. Подробнее о том, почему возникает акне и как с ним бороться, рассказала читателям Pravda.Ru ведущий технолог-преподаватель учебного центра косметологии "Аравия" Юлия Прокопенко.
Продуктов, которые напрямую вызывают появление прыщей, не существует. Но есть индивидуальная реакция, например, у кого-то они могут появляться от мучного или шоколада. А еще на состояние кожи плохо действует недостаток витаминов и микроэлементов, что является следствием неправильного и несбалансированного меню. Болезни ЖКТ ухудшают микрофлору кишечника, вслед за этим страдает и кожа, которая не только покрывается прыщами, но и становится серой, тусклой и более тонкой. Сухость и шелушения тоже могут возникнуть по причине того, что кишечник работает неправильно.
Гнойнички на лице могут появляться из-за таких бактерий, как Malassezia, если для них возникли благоприятные условия.
Он "бьет" по всем органам, включая кожу. Сюда можно отнести и хронические стрессовые состояния.
Есть немало ситуаций, когда одновременно действует несколько факторов: нездоровый образ жизни, неправильный уход за кожей и генетическая предрасположенность. В сложных случаях требуется серьезное лечение. Но, к счастью, в основном решить проблему можно хорошо подобранной косметикой и сменой образа жизни.
Таких ингредиентов немало, например:
Все компоненты выполняют разные задачи: выступают в роли антисептика, снимают воспаление, стимулируют регенерацию клеток, отшелушивают и так далее. Важны не только отдельные ингредиенты, но и то, как они представлены в формуле: в каком качестве и в какой комбинации, концентрации.
По этой причине не стоит использовать народные средства. Когда-то в них была необходимость, потому что не было выбора. Но сейчас домашние маски и кремы либо просто бесполезны, либо опасны и способны сильно ухудшить ситуацию.
Основные этапы похожи при любом состоянии кожи. Они включают:
Идеально, если уход подберет косметолог. Он учтет тип кожи, конкретные потребности, а также расскажет, какие средства и в какой последовательности использовать, чтобы добиться лучшего результата.
Какие еще советы можно дать тем, кто хочет иметь чистую кожу? Из того, что не было озвучено, можно добавить такие рекомендации:
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