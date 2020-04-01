В связи с угрозой распространения коронавируса в России закрылись парикмахерские и салоны красоты. О том, что ждет индустрию красоты после пандемии коронавируса, рассказал владелец и президент сети имидж-лабораторий "Персона" Игорь Стоянов.

"Во-первых, тут надо сказать, что бояться надо не салонов, где как раз вопрос безопасности, гигиены и мастерства контролируется собственниками, а того, что парикмахеры начнут приходить к клиентам на дом, разнося заразу, либо оттуда ее забирая и разнося по другим квартирам.

Салоны красоты — это безопасная территория

Салоны проверяют Роспотребнадзор и СЭС. В салонах следят за гигиеной, это безопасная территория. Мы знаем своих клиентов.

Многие салоны очень ответственно отнеслись, когда клиенты приезжали из-за границы и звонили записываться. Мастера тогда говорили им, что не могут их принять в салоне или дома, напоминая клиентам, что они должны находиться на карантине.

Какие изменения ждут индустрию красоты?

Во-первых, должны быть введены ограничения работы на дому, так как это угроза здоровью. Во-вторых, скорее всего, должна быть введена обязательная сертификация и квалификация кадров. Конечно, рынок надо легализовывать. В третьих, парикмахер, специалист по маникюру, оператор лазеров должны быть прикреплены к определенному рабочему месту. Вот тогда отрасль будет прозрачна, легальна, сертифицирована и безопасна.

Я считаю, что в отрасли проявятся компании-лидеры, у кого есть в корпоративной культуре аттестация, забота о людях, обучение, структура. Что касается салонов-одиночек, то они превратятся в подпольный бизнес или станут рассадником уже пандемии экономической. Если все консолидируются вокруг лидеров на рынке, то отрасль выстоит, а если она уйдет в подполье, то вернется в 90-е годы, в худшие времена", — заключил эксперт.