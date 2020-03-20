Виртуальная реальность поможет женщинам принять свою внешность

Испанские психологи пришли к выводу, что женщины начинают иначе воспринимать свое тело, когда смотрят на него со стороны. Для борьбы с анорексией и булимией можно использовать виртуальную реальность.﻿

"Мы считаем, что данная методика будет особенно эффективна для того, чтобы повысить самооценку у женщин, которые страдают от пищевых расстройств", — сообщила психолог Солен Нойрет.

Согласно данных ВОЗ, пищевые расстройства чаще всего встречаются у женщин. Обычно данные синдромы затрагивают 1-2% из них.