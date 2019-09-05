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Автор Александра Балан-Сенчук

Анорексия, или Как можно дойти до жизни такой

Здоровье print

Считается, что причиной нервной анорексии является множество факторов с психологическими, экологическими и биологическими триггерами, которые играют свою роль.

Тем не менее некоторые люди могут иметь несколько факторов риска, не будучи затронутыми, а у других людей, которые не относятся к группе высокого риска, могут развиться симптомы нервной анорексии. Поэтому конкретные причины этого состояния до сих пор неясны.

Психологические факторы

Существуют определенные личностные и поведенческие черты, которые связаны с нервной анорексией, и они, как считается, участвуют в развитии этого состояния. Эти факторы включают в себя:

  • Историю депрессии или тревоги.

  • Плохое управление стрессом.

  • Чрезмерный страх или сомнение в будущем.

  • Сдержанность эмоций.

  • Склонность к перфекционизму.

  • Чувство одержимости и принуждения.

  • Страх быть толстым.

Факторы окружающей среды

Отмечается несколько факторов окружающей среды, которые могут оказать влияние на вероятность того, что человек будет затронут нервной анорексией.

Культурные и общественные нормы в современном обществе придают большое значение физической красоте, а в западной культуре субтильная фигура обычно считается более красивой. Эта концепция подкрепляется сообщениями СМИ, в журналах и онлайн-источниках, которые фокусируются на физической красоте и незначительных недостатках знаменитостей.

Стремление соответствовать идеализированному образу тела также может повлиять на здоровье человека и повысить риск развития нервной анорексии. Например, люди, которые работают или участвуют в таких мероприятиях, как танцы или спортивные состязания, испытывают большее давление, чтобы поддерживать свою форму тела в соответствии с принятыми стандартами.

Другие факторы окружающей среды могут включать в себя:

  • Стресс в школе или на работе.

  • Физическое или сексуальное насилие.

  • Сложные семейные отношения.

  • Запугивание по поводу массы тела или формы.

  • Стрессовые жизненные события (например, потеря работы, разрыв отношений).

Во многих случаях анорексия возникает из-за строгой диеты, которая становится чрезмерной и нездоровой, что приводит к патологическому мышлению и исходам.

Биологические факторы

Доказано, что люди с семейной историей расстройств пищевого поведения, депрессии или злоупотребления психоактивными веществами будут подвержены развитию данного состояния. 

Это может произойти из-за генетической связи, которая унаследована от родителей, хотя это также может быть приобретенной чертой от внешних обстоятельств, таких как развитие негативных мыслей об образе тела, подобных другим членам семьи.

Также считается, что чувство стресса, тревоги и низкая самооценка могут стать одной из основных причин развития анорексии.

Неправильный биохимический состав мозга также может быть вовлечен в этот процесс. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось регулирует выброс нейротрансмиттеров, таких как серотонин, норэпинефрин и дофамин, которые влияют на настроение и аппетит человека. Люди с нервной анорексией часто имеют пониженные уровни серотонина и норадреналина, что позволяет предположить, что они могут быть вовлечены в патологию этого состояния.

Фото: sexsagar.info

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Темы анорексия причины анорексии биологические факторы психологические факторы
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