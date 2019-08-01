Травмы головы наносят вред умственным способностям

Знаменитые спортсмены - одни из самых сильных людей в мире. Они тренируются изо дня в день, чтобы подготовиться к национальным и международным соревнованиям. Многие надеются встать на олимпийский подиум с золотой медалью. Тем не менее для каждого атлета, который преуспевает, победы даются и через травмы, видимые и скрытые. И спортсмены не единственные, кто рискует. Например, почти каждый пятый подросток получал сотрясение мозга. Это особенно неприятный и опасный вид травмы головы.

Пострадавшие атлеты могут быть не в состоянии соревноваться в течение недель, месяцев или даже лет. Действительно, ученые и врачи раньше думали, что люди могут безопасно вернуться к регулярным занятиям, как только исчезнут симптомы полученного повреждения головы. Однако новые данные оспаривают это.

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Предотвращение сотрясений может быть единственным способом не допустить долговременное повреждение мозга и не нарушить его работу. И хотя каждый может получить травму головы, спортсмены во многих видах состязаний сталкиваются с особым риском. Среди тех, кто наиболее подвержен сотрясению мозга, футболисты и хоккеисты. А также те, кто принимает участие в зимних олимпийских видах спорта на сноуборде, лыжах и бобслее.

Кейтлин Хадак, Деннис Молфезе и Кэтрин Кортеса - психологи. Для исследования сотрясений мозга они работали с 36 футболистами. У семнадцати игроков было диагностировано как минимум одно сотрясение мозга. Черепно-мозговые травмы произошли как минимум за три года до начала исследования. Все 36 игроков прошли проверку на память. Краткосрочная память - это то, что позволяет людям держать информацию в уме в течение коротких периодов времени. Один из примеров - запоминание телефонного номера.

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Исследователи не обнаружили различий между двумя группами в том, насколько быстро и точно они могли ответить на тестовые вопросы. Но они нашли различия в том, как отреагировал мозг игроков. Сканирование, которое отображало электрическую активность их мозга, показало, что игроки с сотрясением должны были думать усерднее, чтобы решить задачи.

Пока игроки проходили этот тест памяти, они носили сетку на голове. Она содержала 256 датчиков. Каждый из них фиксировал электрическую активность, сосредоточившись на разных частях мозга. Этот тип записи называется ЭЭГ (электроэнцефалограмма).

Исследователи изучили ЭЭГ, чтобы найти пики длительностью в 1 секунду в электрической активности. Эти пики показывают, какие именно части мозга реагировали, когда кто-то выполнял задачу.

Было обнаружено, что у игроков в группе с сотрясениями мозга были более длительные задержки, прежде чем появились эти контрольные пики. И эти пики были больше, чем те, которые наблюдаются у здоровых игроков. Это говорит о том, что мозг атлетов с сотрясением использует больше ресурсов для выполнения тех же задач. Проще говоря: их мозг должен работать усерднее. Таким образом, их мозг работал менее эффективно, чем у спортсменов, у которых никогда не было сотрясения мозга.

Фото: daily.jstor.org

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