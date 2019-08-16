Существуют ли продукты с отрицательной калорийностью?

Существуют ли продукты с отрицательной калорийностью? Если да, почему люди тогда не худеют, когда их едят? Так бы спросил ребенок, которому ничего непонятно в этой ситуации. Взрослый же человек вряд ли будет верить в сказки про "минусовую" калорийность и продукты, от которых худеешь. Но остались такие люди, которые продолжают утверждать, что такие продукты всё-таки существуют. Чтобы лучше понять ситуацию, попробуем начать с элементарного.

Вместе с едой мы потребляем определенное количество калорий, которые дают нам энергию. Ее же количество зависит от того, сколько жиров, углеводов и белков мы употребили. Самая высокая энергетическая ценность у продуктов с большим содержанием жиров. Второе место у углеводов, а третье - у белков. Но есть много продуктов, у которых низкая энергетическая ценность. К таким продуктам относится огурец, который содержит всего 25 калорий на 100 грамм.

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Суть состоит в том, что возникла некая теория, по которой организм тратит на переваривание таких продуктов гораздо больше энергии, чем получает из них. Вы спросите: в чем же тогда подвох, и почему эту теорию нельзя считать на 100% точной?

Нет совершенно никаких доказательств с научной точки зрения. Многие люди питались только продуктами, у которых по данной теории отрицательная калорийность, и они сбросили вес. Это можно считать в некотором роде исследованиями. Но вывод один - люди худели, потому, что у этих продуктов очень маленькая калорийность. Они не добирали в два, а то и в три раза свою норму по калориям. Конечно же, вес к ним возвращался, когда они переходили на привычное для них питание. Ну если не существует таких продуктов, то как тогда сбросить лишний вес?

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Очень просто, для начала нужно составить план питания и расписать свой рацион. Лучше всего это делать со специалистом, который точно знает, что нужно именно вам. Он сможет порекомендовать вам только правильные вещи. В каком смысле правильные? Это значит, диетолог научит вас не переедать и считать все употребленные вами жиры, белки и углеводы. Только кажется, что всё так просто, на самом деле есть много тонкостей, о которых нужно знать каждому из нас.

Например, есть хороший способ деления всех продуктов на пять категорий в зависимости от их калорийности. Он поможет тем, кто только начинает следить за своим питанием. Запомнить эти пять категорий довольно легко: к первой относят как раз те продукты, которые многие называют "нулевыми" из-за их калорийности (меньше тридцати калорий на сто грамм), ко второй относят продукты с низкой калорийность (от тридцати до ста калорий на сто грамм), к третьей - продукты с средней калорийностью (от ста до двухсот калорий на сто грамм), четвертая категория состоит из продуктов с высокой калорийностью (от двухсот до четырехсот калорий на сто грамм), и к самой последней относят продукты с очень высокой калорийностью (от четырехсот пятидесяти до девятисот калорий на сто грамм).

Фото: baelm.net

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