Нервная булимия, или Почему возникают приступы обжорства

Нервная булимия, или кинорексия, волчий голод, - это расстройство пищевого поведения, характерным признаком которого являются приступы резкого повышения аппетита в результате острого чувства голода, слабость, боли в верхней части живота.

Болезнь чаще встречается в виде осложнения у людей, страдающих заболеваниями центральной нервной системы, эндокринной системы, а также нарушениями обмена веществ. А также недуг может развиваться у здоровых людей. Булимия так же опасна, как анорексия, и встречается она гораздо чаще.

Психологические факторы, провоцирующие булимию

Психологические опасения по поводу массы тела и имиджа являются основным фактором, влияющим на нервную булимию. В частности, трудности в управлении эмоциями и давление со стороны окружающих являются общей связью между многими людьми, которые страдают от этого состояния.

Для многих пациентов еда - это способ высвободить сильные эмоции, поэтому они едят тогда, когда хотят избавиться от стресса, страха, тревоги или депрессии. Кроме того, пациенты, которые страдают от тревоги или депрессии, имеют более высокий риск развития расстройства пищевого поведения.

Лица, подвергшиеся детскому или сексуальному насилию, также чаще страдают нервной булимией. Считается, что это влияет на их образ мыслей и психологию и приводит к нездоровым способам борьбы с факторами окружающей среды и стрессорами.

Экологическое давление

Участие в некоторых видах деятельности или занятиях, которые придают большое значение физической красоте человека, также может способствовать возникновению булимии. Например, артисты балета, модели, актеры, гимнасты и другие атлеты имеют более высокий риск развития булимии из-за окружения, которое оказывает психологическое давление.

Кроме того, серьезные изменения в образе жизни или определенные события могут также повысить уровень стресса и риск развития расстройства пищевого поведения, такого как нервная булимия. Например, люди чаще страдают от рецидива после значительного семейного потрясения, разрыва отношений или переезда для учебы или новой работы.

Генетика

Семейная связь, по-видимому, очевидна во многих случаях нервной булимии, и люди с семейной историей расстройства или других подобных состояний (например, других расстройств пищевого поведения, психических расстройств, злоупотребления психоактивными веществами) подвержены риску в четыре раза чаще, чем остальные люди. Однако неясно, вызвано ли состояние наследственной генетической мутацией или приобретенным поведением из среды обитания.

Гормоны

Изменения уровня гормонов в организме также могут играть роль в патологии нервной булимии.

Подростки, испытывающие гормональные изменения в период полового созревания, чаще всего страдают от этого, что, как считается, возникает в результате сочетания стрессов и гормонов окружающей среды.

Кроме того, аномальная концентрация нейротрансмиттеров в мозге (например, серотонина, норадреналина и дофамина) и гормонов, таких как эстроген, присутствуют у людей с этим заболеванием.

Фото: concuchilloytenedor.es

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