Смертельно опасные осложнения нервной анорексии

У пациентов с нервной анорексией могут возникнуть многочисленные осложнения, которые иногда приводят к летальному исходу. Большинство осложнений связано с серьезным истощением, которое может привести к повреждению каждого органа и системы в организме.

В некоторых случаях ущерб может быть постоянным, даже если состояние находится под контролем. Учитывая потенциальную серьезность осложнений, связанных с нервной анорексией, важно, чтобы любой человек с признаками или симптомами этого состояния получал медицинскую помощь, чтобы помочь им на пути к выздоровлению.

Психологические осложнения

Нервная анорексия часто связана с психологическими расстройствами, такими как:

Депрессия и беспокойство.

Расстройства личности.

Обсессивно-компульсивное расстройство.

Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами.

Кроме того, эти расстройства несут повышенный риск самоповреждения и суицидального поведения.

Гормональные осложнения

Существует ряд гормональных изменений, которые могут возникнуть у людей с нервной анорексией, иногда с тяжелыми и постоянными последствиями. Изменения могут включать:

Снижение эстрогена у женщин.

Снижение тестостерона у мужчин.

Уменьшенный дегидроэпиандростерон.

Уменьшенные гормоны щитовидной железы.

Уменьшенные гормоны роста.

Увеличение стрессовых гормонов.

Эстроген, в частности, важен для здоровья сердца и костей, а снижение уровня гормона может привести к связанным с этим осложнениям.

В результате этих гормональных изменений у больных людей может наблюдаться снижение полового влечения, а у женщин - временная потеря менструации (аменорея) или постоянное бесплодие.

Осложнения сердечно-сосудистой системы

Осложнения сердечно-сосудистой системы являются наиболее частой причиной смерти, связанной с нервной анорексией. Аритмии и дисбалансы электролитов в крови могут быть смертельными в тяжелых случаях, так как они могут влиять на работу сердца и на нормальный ритм сердцебиения.

Другие осложнения, связанные с сердцем, включают в себя:

Гипотонию.

Малокровие.

Брадикардию.

Аритмию.

Дисбаланс электролитов (например, калия, кальция, магния или фосфата).

Костно-мышечные осложнения

Почти 9 из 10 женщин с нервной анорексией испытывают потерю кальция в костях, известную как остеопения. Аналогично у 40% пациентов развивается остеопороз, который представляет собой серьезную потерю плотности кости.

Другие осложнения

Повреждение любого органа может произойти из-за недоедания и неспособности поддерживать функцию. Состояние часто включает повреждение почек или печени, которое может быть постоянным.

В некоторых случаях нервная анорексия может повлиять на центральную нервную систему, что может привести к неврологическим расстройствам, таким как судороги. Некоторые люди могут также страдать от проблем концентрации и памяти.

Потенциально смертельные осложнения

Потенциально смертельные осложнения включают в себя:

Аритмию (ненормальный ритм сердца).

Электролитный дисбаланс ионов натрия, калия или кальция.

Склонность к суициду.

Учитывая тяжесть осложнений, связанных с нервной анорексией, очень важно, чтобы это состояние было диагностировано и хорошо вылечено, как можно скорее, чтобы предотвратить неблагоприятные исходы.

Фото: timelady.ru

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