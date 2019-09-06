Смертельно опасные осложнения нервной анорексии

У пациентов с нервной анорексией могут возникнуть многочисленные осложнения, которые иногда приводят к летальному исходу. Большинство осложнений связано с серьезным истощением, которое может привести к повреждению каждого органа и системы в организме.
В некоторых случаях ущерб может быть постоянным, даже если состояние находится под контролем. Учитывая потенциальную серьезность осложнений, связанных с нервной анорексией, важно, чтобы любой человек с признаками или симптомами этого состояния получал медицинскую помощь, чтобы помочь им на пути к выздоровлению.
Психологические осложнения
Нервная анорексия часто связана с психологическими расстройствами, такими как:
Депрессия и беспокойство.
Расстройства личности.
Обсессивно-компульсивное расстройство.
Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами.
Кроме того, эти расстройства несут повышенный риск самоповреждения и суицидального поведения.
Гормональные осложнения
Существует ряд гормональных изменений, которые могут возникнуть у людей с нервной анорексией, иногда с тяжелыми и постоянными последствиями. Изменения могут включать:
Снижение эстрогена у женщин.
Снижение тестостерона у мужчин.
Уменьшенный дегидроэпиандростерон.
Уменьшенные гормоны щитовидной железы.
Уменьшенные гормоны роста.
Увеличение стрессовых гормонов.
Эстроген, в частности, важен для здоровья сердца и костей, а снижение уровня гормона может привести к связанным с этим осложнениям.
В результате этих гормональных изменений у больных людей может наблюдаться снижение полового влечения, а у женщин - временная потеря менструации (аменорея) или постоянное бесплодие.
Осложнения сердечно-сосудистой системы
Осложнения сердечно-сосудистой системы являются наиболее частой причиной смерти, связанной с нервной анорексией. Аритмии и дисбалансы электролитов в крови могут быть смертельными в тяжелых случаях, так как они могут влиять на работу сердца и на нормальный ритм сердцебиения.
Другие осложнения, связанные с сердцем, включают в себя:
Гипотонию.
Малокровие.
Брадикардию.
Аритмию.
Дисбаланс электролитов (например, калия, кальция, магния или фосфата).
Костно-мышечные осложнения
Почти 9 из 10 женщин с нервной анорексией испытывают потерю кальция в костях, известную как остеопения. Аналогично у 40% пациентов развивается остеопороз, который представляет собой серьезную потерю плотности кости.
Другие осложнения
Повреждение любого органа может произойти из-за недоедания и неспособности поддерживать функцию. Состояние часто включает повреждение почек или печени, которое может быть постоянным.
В некоторых случаях нервная анорексия может повлиять на центральную нервную систему, что может привести к неврологическим расстройствам, таким как судороги. Некоторые люди могут также страдать от проблем концентрации и памяти.
Потенциально смертельные осложнения
Потенциально смертельные осложнения включают в себя:
Аритмию (ненормальный ритм сердца).
Электролитный дисбаланс ионов натрия, калия или кальция.
Склонность к суициду.
Учитывая тяжесть осложнений, связанных с нервной анорексией, очень важно, чтобы это состояние было диагностировано и хорошо вылечено, как можно скорее, чтобы предотвратить неблагоприятные исходы.
Фото: timelady.ru
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