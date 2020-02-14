Мицеллярная вода становится всё более популярным средством ухода за кожей. Она позволяет снимать стойкий макияж парой взмахов ватными дисками. Производители утверждают, что мицеллярная вода не требует смывания.
"Лично я как косметолог против этого средства. Дело в том, что, если не учитывать тип кожи, то использование мицеллярной воды может вызвать осложнения и проблемы, особенно это касается обладателей жирного и проблемного типов", — сообщил специалист.
Основу мицеллярной воды составляют мицеллы, которые представляют собой поверхностно-активные вещества, молекулы масла в воде. После применения средства они остаются на коже и могут блокировать следующий шаг ежедневной рутины — сделать сыворотки и увлажнители менее эффективными.
Мицеллярной водой лучше пользоваться только при необходимости, когда очень быстро нужно снять макияж.
Мицеллярную воду нужно обязательно смывать.
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