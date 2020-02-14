Косметолог: мицеллярную воду нужно смывать с кожи лица

Мицеллярная вода становится всё более популярным средством ухода за кожей. Она позволяет снимать стойкий макияж парой взмахов ватными дисками. Производители утверждают, что мицеллярная вода не требует смывания.

Косметолог Астрид Овеян объяснил, в чем вред мицелярной воды

"Лично я как косметолог против этого средства. Дело в том, что, если не учитывать тип кожи, то использование мицеллярной воды может вызвать осложнения и проблемы, особенно это касается обладателей жирного и проблемного типов", — сообщил специалист.

Основу мицеллярной воды составляют мицеллы, которые представляют собой поверхностно-активные вещества, молекулы масла в воде. После применения средства они остаются на коже и могут блокировать следующий шаг ежедневной рутины — сделать сыворотки и увлажнители менее эффективными.

Мицеллярной водой лучше пользоваться только при необходимости, когда очень быстро нужно снять макияж.

Мицеллярную воду нужно обязательно смывать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты назвали натуральные средства от тёмных точек на коже.