Туристов на Майорке поразила эпидемия "балконинга"

Отныне подданных Соединенного Королевства, отдыхающих на Майорке, будут селить лишь на первых этажах гостиниц. Так владельцы отельного бизнеса хотят снизить, по их мнению, весьма высокие риски того, что британцы выпадут с балкона.
Все дело в том, что уже за этот год в результате падения с балконов своих номеров погибли несколько англичан. Они стали жертвами так называемого "балконинга" — забавы, в ходе которой нужно перелезть с одного балкона на другой. Зачастую в ходе такого веселья британцы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Также известно об еще одном случае падения британского туриста с балкона. Он не удержался и упал вниз, когда сидел на перилах. Разумеется, вина в случившемся целиком и полностью лежит лишь на туристах, но подобные инциденты серьезно влияют и на репутацию отелей. Часто родственники и близкие погибших обвиняют гостиницы в недостаточной безопасности, требуя с них серьезные денежные компенсации.
Майорка, или Мальорка — один из Балеарских островов в Средиземном море, популярное у туристов место отдыха. Недавно "Правда.Ру" писала о том, что испанское правительство выступило с инициативой запретить на островах систему "all inclusive". Причина кроется в неподобающем поведении туристов, перебравших с алкоголем.
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