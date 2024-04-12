Россияне первыми в мире сделали прыжок в стратосферу на Северный полюс

Российские стратонавты первыми в мире спрыгнули с борта самолета на Северный полюс

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Летчик-космонавт Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов прыгнули в стратосферу с борта самолета Ил-76 с высоты более 10 тысяч метров. Они стали первыми в мире, кто сделал стратосферный прыжок на Северный полюс.

Фото: eol.jsc.nasa.gov by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

"Трое рекордсменов были в свободном падении почти две минуты. Парашюты они раскрыли на высоте — около 1 километра", — пишет ТАСС, ссылаясь на отечественную компанию RuVDS.

Летчик-космонавт рассказал, что этот прыжок они посвятили России и ее роли в освоении Арктики.

"Это патриотический проект, цель которого — подчеркнуть преемственность поколений и значимость региона", — заявил Корниенко.

Кроме с того же борта скинули серверное оборудование для развертывания на дрейфующей льдине в Арктике.