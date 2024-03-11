Сектанты провозгласили создание "Русского царства"

В деревне под Ульяновском сектанты основали "Русское Царство"

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Журналисты из "Московского Комсомольца" рассказали о деревне в Ульяновской области, в которой обосновались сектанты монархического направления.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В деревне Айбаши Ульяновской области обосновались сектанты, которые заявили о создании Триединой Святой Руси. Во главе секты стоял некий Зосима Власов, отбывавший ранее наказание по ст.162 УК РФ "Разбой". Сектанты придерживаются апокалиптических взглядов, отрицают легитимность конституционного строя РФ и соответствие РПЦ идеалам православия. Своего лидера они провозгласили императором и патриархом. Члены секты уверены в скором наступлении Апокалипсиса и готовятся встретить его в рамках своей общины как единственного возможного места для спасения. Сектанты уничтожают паспорта, не участвуют в общецерковных мероприятиях. К приезжим сектанты относятся враждебно и могут затравить собаками.

После визита журналистов в деревню вскоре приехали силовики и арестовали руководителя секты. По совокупности статей ему может грозить до десяти лет колонии.