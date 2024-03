В Казахстане проживают 43 Арьи и четыре Дейнерис

На территории Казахстана проживает 24 человека с именем Казахстан, свидетельствует опрос Министерства национальной экономики, проведенный в конце февраля. По данным портала Ranking.Kz, в республике также зарегистрированы 24 Астаны, 20 Алматы и 3 Шымкента.

Фото: Wikimedia Commons by Skssoft is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic