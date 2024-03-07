В Казахстане проживают 43 Арьи и четыре Дейнерис

Перепись населения в Казахстане: один Путин, один Трамп и восемь Байденов

На территории Казахстана проживает 24 человека с именем Казахстан, свидетельствует опрос Министерства национальной экономики, проведенный в конце февраля. По данным портала Ranking.Kz, в республике также зарегистрированы 24 Астаны, 20 Алматы и 3 Шымкента.

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Политические личности тоже вдохновляют казахских родителей: так, на территории страны числятся 12 Касым-Жомартов, один Путин, один Трамп и восемь Байденов.

Помимо прочего, в Казахстане есть 43 Арьи и четыре Дейнерис, а также два Соло и по одному Люку и Энакину. Ещё в республике проживают 225 Марксов, 33 Гагарина, 11 Пионеров, 7 Сенатов, 7 Партий и 7 Комсомолов, на фоне которых блекнут и Ромео, и Кришна, и Царь, и даже Эверест.