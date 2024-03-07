Новые люди: электрический пес на Первом канале

Команда кандидата в президенты РФ от фракции "Новых людей" Владислава Даванкова привела на дебаты робота-собаку, сообщил Первый канал. После этого доверенное лицо Даванкова Александр Хуруджи заявил в студии, что дети в школах должны собирать роботов, а не разбирать автоматы.
"Чтобы будущее было у страны, нужно закрепить расходы на образование на уровне не ниже 10% бюджета", — написал кандидат в президенты в своем телеграм-канале. Кроме того, Даванков предложил ввести единый федеральный оклад педагога не менее 75 тысяч рублей с сохранением всех региональных надбавок.
Последние предвыборные телевизионные дебаты были посвящены технологическому суверенитету и кибербезопасности.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.