Новые люди: электрический пес на Первом канале

Даванков привел на дебаты робота

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Команда кандидата в президенты РФ от фракции "Новых людей" Владислава Даванкова привела на дебаты робота-собаку, сообщил Первый канал. После этого доверенное лицо Даванкова Александр Хуруджи заявил в студии, что дети в школах должны собирать роботов, а не разбирать автоматы.

Фото: 1tv.ru by Первый канал is licensed under Public Domain

"Чтобы будущее было у страны, нужно закрепить расходы на образование на уровне не ниже 10% бюджета", — написал кандидат в президенты в своем телеграм-канале. Кроме того, Даванков предложил ввести единый федеральный оклад педагога не менее 75 тысяч рублей с сохранением всех региональных надбавок.

Последние предвыборные телевизионные дебаты были посвящены технологическому суверенитету и кибербезопасности.