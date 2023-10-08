Ученые обнаружили орган, продолжающий жить после смерти человека

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Важный орган в человеческом организме продолжает функционировать даже после наступления смерти, сообщают исследователи из Теннессийского университета, как указано на портале Ecological Processes.

Фото: openverse

Эксперименты подтвердили, что микробиом в кишечнике не прекращает свою активность и играет ключевую роль в процессе разложения останков организма. Ученые называют его "внекорпоральным органом". Микроорганизмы не только продолжают своё существование и питание, но также взаимодействуют с почвенными микроорганизмами. Одним из ученых отмечается, что часто можно наблюдать процветание жизни вокруг разлагающихся останков животного, что свидетельствует о возвращении веществ в экосистему.

Масса микробиома после смерти человека составляет примерно 2-3 килограмма.

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