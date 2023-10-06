Британская девушка с синдромом спящей красавицы спит по 20 часов в сутки

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Британская резидентка по имени Белла Андреу столкнулась с синдромом Кляйне-Левина, известным также как синдром спящей красавицы. По информации Mirror, она проводит в сне до 20 часов в сутки в течение двух недель подряд. Этот синдром сильно повлиял на её жизнь.

Фото: Bella Andreou/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Белла Андреу живет в Ньюкасле с 2016 года и регулярно сталкивается с этим редким синдромом, который заставляет её засыпать на праздниках, концертах и других мероприятиях, даже если она пришла туда в компании друзей. Она описывает это состояние как будто "свет горит, но никого нет дома".

Иногда состояние Беллы ухудшается, и она проводит до 20 часов в сутки во сне в течение двух недель подряд. Следствием этого является её ощущение, будто разум погружен в туман.

Этот синдром серьезно мешает Белле получить образование и провести больше времени с друзьями. На данный момент не существует эффективного лекарства, способного вернуть её к нормальному состоянию.

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