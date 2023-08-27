Убийство матери футболистов, совершенное их тренером, раскрыли спустя 40 лет

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После многолетнего молчания тайна, скрывавшаяся за трагическим убийством матери, Линды Слейтен, наконец, получила ответы. Этот страшный инцидент, который потряс сообщество сорок лет назад, теперь раскрывается в совершенно новом свете. Преступник не был незнакомцем. Более того, у них даже долгое время висела его фотография в их комнате.

Фото: Openverse

4 сентября 1981 года Джуди Батлер зашла в гости к Линде Слейтен, своей старшей сестре, которая жила в нескольких домах от них в Лейкленде (Флорида). Так как никто не открывал дверь, Джуди решила вернуться домой, но внезапно заметила, что с окном спальни что-то не так. Джуди посмотрела внутрь и вскрикнула. Её сестра лежала мертвая на кровати, со спущенным платьем и железной вешалкой на шее.

Следствие наконец-то выявило личность убийцы — Джозеф Клинтон Миллс. После долгих лет расследования, в 2018 году благодаря новым методам ДНК-исследования, удалось идентифицировать Миллса как преступника.

Одним из шокирующих открытий оказалось то, что Миллс был знаком с семьей Линды. Джеффри и Тимоти, ее сыновья, близко знали его. Оказывается, он долгое время был их футбольным тренером, и их связь была куда ближе, чем могло показаться.

В течение долгих лет расследования, подозреваемых было много. Бывший муж Линды, Фрэнк Слейтен, стал одним из первых подозреваемых из-за прошлых конфликтов. Бойфренд Линды и даже ее сын Джеффри также оказались в центре внимания правоохранительных органов. Тем не менее, ни одна из версий не подтвердилась, и дело осталось нераскрытым.

Спустя столько лет расследования, судьбоносным стало ДНК-исследование. Новые технологии в сфере генетики позволили установить прямую связь между Джозефом Клинтоном Миллсом и преступлением.

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