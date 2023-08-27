Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уролог Антонов: мужчинам лучше не злоупотреблять афродизиаками
Диетолог Дарья Русакова: Риск развития рака
Популярный курорт заполонили проститутки и неприличные вечеринки
Исследователи паранормальных явлений столкнулись с неожиданной ситуацией
Операторы дронов ВСУ, атакующих РФ, получают информацию о ПВО от Запада
Джо Байден будет просить денег на борьбу с COVID-19
На двух подростков в штате Вайоминг напал медведь
Макгрегор озвучил дату своего нового боя с Майклом Чендлером
Из ЕГЭ по литературе 2024 года убрали Пушкина, Лермонтова и Гоголя

Убийство матери футболистов, совершенное их тренером, раскрыли спустя 40 лет

2:04
Интересные Новости

После многолетнего молчания тайна, скрывавшаяся за трагическим убийством матери, Линды Слейтен, наконец, получила ответы. Этот страшный инцидент, который потряс сообщество сорок лет назад, теперь раскрывается в совершенно новом свете. Преступник не был незнакомцем. Более того, у них даже долгое время висела его фотография в их комнате.

Убийство матери футболистов, совершенное их тренером, раскрыли спустя 40 лет
Фото: Openverse

4 сентября 1981 года Джуди Батлер зашла в гости к Линде Слейтен, своей старшей сестре, которая жила в нескольких домах от них в Лейкленде (Флорида). Так как никто не открывал дверь, Джуди решила вернуться домой, но внезапно заметила, что с окном спальни что-то не так. Джуди посмотрела внутрь и вскрикнула. Её сестра лежала мертвая на кровати, со спущенным платьем и железной вешалкой на шее.

Следствие наконец-то выявило личность убийцы — Джозеф Клинтон Миллс. После долгих лет расследования, в 2018 году благодаря новым методам ДНК-исследования, удалось идентифицировать Миллса как преступника.

Одним из шокирующих открытий оказалось то, что Миллс был знаком с семьей Линды. Джеффри и Тимоти, ее сыновья, близко знали его. Оказывается, он долгое время был их футбольным тренером, и их связь была куда ближе, чем могло показаться.

В течение долгих лет расследования, подозреваемых было много. Бывший муж Линды, Фрэнк Слейтен, стал одним из первых подозреваемых из-за прошлых конфликтов. Бойфренд Линды и даже ее сын Джеффри также оказались в центре внимания правоохранительных органов. Тем не менее, ни одна из версий не подтвердилась, и дело осталось нераскрытым.

Спустя столько лет расследования, судьбоносным стало ДНК-исследование. Новые технологии в сфере генетики позволили установить прямую связь между Джозефом Клинтоном Миллсом и преступлением. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино

Американский вертолёт V-22 Osprey, на котором находились двадцать морпехов США, разбился во время учений у берегов Австралии.

Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Разведчик ВС РФ: Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
В Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях сильные взрывы
ВСУ дошли до сложнейшего участка обороны ВС России — ISW
Вопли боли и ужаса: точные удары по ВСУ глазами боевиков
Вопли боли и ужаса: точные удары по ВСУ глазами боевиков
Последние материалы
Исследователи паранормальных явлений столкнулись с неожиданной ситуацией
Операторы дронов ВСУ, атакующих РФ, получают информацию о ПВО от Запада
Джо Байден будет просить денег на борьбу с COVID-19
На двух подростков в штате Вайоминг напал медведь
Макгрегор озвучил дату своего нового боя с Майклом Чендлером
Из ЕГЭ по литературе 2024 года убрали Пушкина, Лермонтова и Гоголя
Врач Благих рассказала о подсластителе, который в 600 раз слаще сахара
Прибыль китайской компании Sinopec упала на $5 млрд по итогам первого полугодия
США разгневаны отказом Мексики выращивать и импортировать больше ГМО-кукурузы
Вор украл 300 смарт-часов на 1 млн со склада Wildberries, но сдался полиции из-за угрызений совести
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X