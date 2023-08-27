Убийство матери футболистов, совершенное их тренером, раскрыли спустя 40 лет

После многолетнего молчания тайна, скрывавшаяся за трагическим убийством матери, Линды Слейтен, наконец, получила ответы. Этот страшный инцидент, который потряс сообщество сорок лет назад, теперь раскрывается в совершенно новом свете. Преступник не был незнакомцем. Более того, у них даже долгое время висела его фотография в их комнате.
4 сентября 1981 года Джуди Батлер зашла в гости к Линде Слейтен, своей старшей сестре, которая жила в нескольких домах от них в Лейкленде (Флорида). Так как никто не открывал дверь, Джуди решила вернуться домой, но внезапно заметила, что с окном спальни что-то не так. Джуди посмотрела внутрь и вскрикнула. Её сестра лежала мертвая на кровати, со спущенным платьем и железной вешалкой на шее.
Следствие наконец-то выявило личность убийцы — Джозеф Клинтон Миллс. После долгих лет расследования, в 2018 году благодаря новым методам ДНК-исследования, удалось идентифицировать Миллса как преступника.
Одним из шокирующих открытий оказалось то, что Миллс был знаком с семьей Линды. Джеффри и Тимоти, ее сыновья, близко знали его. Оказывается, он долгое время был их футбольным тренером, и их связь была куда ближе, чем могло показаться.
В течение долгих лет расследования, подозреваемых было много. Бывший муж Линды, Фрэнк Слейтен, стал одним из первых подозреваемых из-за прошлых конфликтов. Бойфренд Линды и даже ее сын Джеффри также оказались в центре внимания правоохранительных органов. Тем не менее, ни одна из версий не подтвердилась, и дело осталось нераскрытым.
Спустя столько лет расследования, судьбоносным стало ДНК-исследование. Новые технологии в сфере генетики позволили установить прямую связь между Джозефом Клинтоном Миллсом и преступлением.
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