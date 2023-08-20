В Адриатическом море начала размножаться опасная тропическая рыба "крылатка". По информации хорватских властей, на прошлой неделе водные власти Хорватии зарегистрировали пойманный экземпляр этой ядовитой рыбы недалеко от острова Корчула.
Этот вид рыбы, известный также как Крылатка (pterois miles), характеризуется своими острыми ядовитыми шипами. Изначально обитавшая в водах Индийского и Тихого океанов, эта рыба стала одним из инвазивных видов из-за глобального потепления. Её численность в последние годы стремительно возросла и в Средиземноморье, где она стала питаться местными видами рыб.
"Первый случай обнаружения этого вида в Адриатическом море был зафиксирован в 2019 году, а самый северный случай был зарегистрирован около острова Вис в 2021 году", — информирует Хорватский институт океанографии и рыболовства на своей странице в Facebook.
Организация также предупреждает:
"С учётом распространения и учащения тенденции глобального потепления, связанной с появлением теплолюбивых видов, можно ожидать, что такие инвазивные виды будут становиться всё более частыми гостями в этих водах".
Укус крылатки, хотя и не смертельно опасен для человека, сопровождается острым болевым ощущением. В случае укуса рекомендуется обращаться к врачу. Риск столкновения с этой рыбой особенно высок для дайверов и рыбаков, которым стоит подходить к ней с осторожностью. Интересно, что мясо крылатки считается деликатесом.
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