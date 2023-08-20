В Адриатическом море туристы столкнулись с крылатками

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В Адриатическом море начала размножаться опасная тропическая рыба "крылатка". По информации хорватских властей, на прошлой неделе водные власти Хорватии зарегистрировали пойманный экземпляр этой ядовитой рыбы недалеко от острова Корчула.

Фото: Magnus Kjaergaard. Лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот вид рыбы, известный также как Крылатка (pterois miles), характеризуется своими острыми ядовитыми шипами. Изначально обитавшая в водах Индийского и Тихого океанов, эта рыба стала одним из инвазивных видов из-за глобального потепления. Её численность в последние годы стремительно возросла и в Средиземноморье, где она стала питаться местными видами рыб.

"Первый случай обнаружения этого вида в Адриатическом море был зафиксирован в 2019 году, а самый северный случай был зарегистрирован около острова Вис в 2021 году", — информирует Хорватский институт океанографии и рыболовства на своей странице в Facebook.

Организация также предупреждает:

"С учётом распространения и учащения тенденции глобального потепления, связанной с появлением теплолюбивых видов, можно ожидать, что такие инвазивные виды будут становиться всё более частыми гостями в этих водах".

Укус крылатки, хотя и не смертельно опасен для человека, сопровождается острым болевым ощущением. В случае укуса рекомендуется обращаться к врачу. Риск столкновения с этой рыбой особенно высок для дайверов и рыбаков, которым стоит подходить к ней с осторожностью. Интересно, что мясо крылатки считается деликатесом.

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Крылатка. Самые опасные и ядовитые. Как охотится Крылатка