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В США собака спасла мальчика от медведя

2:14
Интересные Новости

В небольшом американском городе Шерман, расположенном в штате Коннектикут, произошла удивительная история. Маленький четырёхлетний мальчик избежал опасности благодаря действиям своего преданного пса, пишет Lenta.ru.

В США собака спасла мальчика от медведя
Фото: pixels

Отчаянное спасение имело место на заднем дворе дома семьи Грант. Мальчик, именем Гэвин, находился на свежем воздухе и наслаждался игрой, как вдруг перед его глазами возник чёрный медведь. Малыш испугался, сердце его забилось быстрее, и он ринулся в бегство. В этот критический момент Гэвину помог его верный спутник, золотистый ретривер Джейк.

Джейк, восьмилетний пес, дружелюбный и игривый, в этот раз проявил себя как настоящий герой. Он, не раздумывая, погнался за медведем, который представлял угрозу для его маленького хозяина. Джейк не только погнал медведя прочь, но и грозно лаял, давая понять, что этот двор - территория его семьи. Камера видеонаблюдения зафиксировала этот действительно потрясающий момент.

Случившееся вызвало восхищение и уважение всех, кто узнал об этой истории. Грегори Грант, отец мальчика и владелец Джейка, выразил свою гордость за действия своего питомца. Он подчеркнул, что Джейк защитил Гэвина от возможной опасности.

Джейк был вознаграждён за свой подвиг. Грегори рассказал, что после происшествия пес получил настоящий пиршественный ужин из лакомств и мороженого. Вечером ему устроили тёплую ванну, чтобы он отдохнул и ощутил заслуженные внимание и заботу.

Чёрные медведи, также известные как барибалы, являются наиболее распространённым видом медведей в Северной Америке. Они могут достигать впечатляющих размеров — от 1,4 до 2 метров в длину и весить до 360 килограммов. Несмотря на свою внушительную массу, они редко нападают на людей. Действия Джейка в этот день подтверждают, что, даже встретившись с таким хищником, собаки могут найти способ защитить и оберегать своего хозяина.

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Собаки, которые не испугались... Смелые собаки в деле!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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