Дело не в возрасте: названы признаки, когда действительно начинают стареть

Ученые пришли к выводу, что многие молодые люди боятся старости и ее влияния на физическое состояние.

Согласно результатам опроса, проведенного исследователями из компании Future You, около половины молодых людей боятся потери памяти в пожилом возрасте. При этом треть респондентов боятся изменения своего физического состояния. э

Как пишет The Deccan Chronicle, если человек стонет, наклонившись за упавшим журналом, или засыпает перед телевизором, то, возможно, он начинает стареть.

В список признаков старения ученые также внесли боль, скованность в суставах и сложности с использованием современных технологий.

Для того, чтобы замедлить процесс старения необходимо вести здоровый образ жизни и включать в свой рацион много овощей и йогурта.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что американские ученые установили, в каком возрасте начинается старение - 39 лет. В 38 лет, поясняют исследователи, человек достигает пика своих физиологических возможностей.

После 38 лет головной мозг перестает вырабатывать вещество под названием миелин - одно из составляющих процесса выработки нервных клеток. Именно с этого момента начинается этап старения организма.

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После того, как миелин перестает вырабатываться, работа двигательных и когнитивных механизмов организма начинает ухудшаться. Чтобы определить точный возраст начала старения, ученые отобрали группу испытуемых в возрасте от 23 до 80 лет.

Добровольцы выполняли задания, связанные с движением. После того, как ученые сопоставили скорость выполнения движений и количество миелина в их организмах, они выявили определенную закономерность, на основе чего и сделали свои выводы.