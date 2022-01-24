Собчак измучилась на острове с пингвинами

Телеведущая Ксения Собчак не смогла по достоинству оценить всю красоту острова, населённого лишь пингвинами. Целью её поездки изначально было "восхищаться живописными видами дикой природы", но вместо этого она чувствовала лишь холод и неприятный запах "живой природы".

Журналистка призналась в Instagram, что полтора часа, которые она провела наедине с пингвинами, показались ей вечностью.

"Ты один на один с пронизывающим ветром, дождем и кричащими пингвинами. Дрожащими от холода губами на пятой минуте лицезрения кричащих птиц задаешь вопрос экскурсоводу: "А когда вернется шлюпка?". Ответ не радует: "Через полтора часа", — рассказала Собчак.

По её словам, сам путь до острова на резиновой шлюпке тоже был не из приятных. Да и остров, который в её воображении должен был быть живописным, был на самом деле "совершенно лысым".

Но больше всего телеведущая страдала в этом путешествии от холодной погоды с пронизывающим ветром и ледяным дождём. Она добавила, что знает теперь, как чувствовал себя Робинзон Крузо, когда его спасли.

"Через час ты знаешь все детали пингвиньей жизни, куда и как они откладывают яйца и как охраняют гнезда, но перестаешь чувствовать конечности. Вокруг сильно воняет пингвиньими какашками. Время идет медленно. Через полтора часа, видя вдалеке резиновую шлюпку, ты чувствуешь радость спасенного Робинзона Крузо", -вспомнила Собчак.

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