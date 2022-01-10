Собчак резко ответила на обвинения МИД

Ксению Собчак в МИДе РФ назвали "депрессивным нелюдем", так как журналистка увидела "неувязочку" в заявлениях ведомства по поводу ситуации в Казахстане. Ответ Собчак не заставил себя долго ждать.

Представители внешнеполитического ведомства назвали выпад Собчак приступом глупости и злости. В МИДе обратили внимание на то, что заявления о непонимании ситуации вокруг обращения Казахстана в ОДКБ сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Журналистка прокомментировала выпад в свою сторону с использованием обсценной лексики.

"МИД нашей с вами страны, друзья. Целое, ***, министерство", — написала представительница селебрити в своём Telegram-канале.

Собчак очень позабавило то, как её характеризовали в Министерстве иностранных дел и решила выпустить толстовки с надписями: "Депрессивный нелюдь" и "Низковибрационный человек".

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