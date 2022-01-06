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Автор Ольга Лебедева

В Испании задержали беглого убийцу благодаря фото с карт Google

Интересные Новости

Джоаккино Гаммино, один из самых разыскиваемых итальянских гангстеров, сбежал из тюрьмы, где он отбывал пожизненное заключение за убийство, ещё в 2002 году. И вот, спустя почти 20 лет, его задержали, благодаря фото с карт Google Maps, сообщают местные СМИ.

В Испании задержали беглого убийцу благодаря фото с карт Google

Гаммино сбежал из тюрьмы, выдав себя за родственника другого заключенного. Последние 10 лет преступник проживал в мадридском муниципалитете Галапагар (Испания) под новым именем – Мануэль. Он особо и не прятался - у него был фруктовый магазин и ресторан.

Несмотря на его арест, расследование побега продолжается, так как полиция подозревает, что он все эти годы торговал наркотиками.

Как нашли

На изображении Google Maps, которое показало местонахождение беглеца, Гаммино, немного постаревший по сравнению с его фотографиями 20 лет назад, стоит возле своего фруктового магазина, беседуя с неизвестным мужчиной.

В аккаунте местного жителя в Facebook полицейские обнаружили фотографию "шеф-повара Мануэля" со своеобразным шрамом на левой стороне подбородка, который подтверждал личность Гаммино.

Задержанный будет доставлен на родину для дальнейшего отбывания пожизненного заключения, к которому он был приговорен в 1989 году за убийство прохожего, которого он считал членом конкурирующего клана. Тогда Гаммино сбежал, но в конце концов в 1998 году был арестован и помещен в римскую тюрьму Ребиббия, из которой он сбежал 4 года спустя.

К слову, это второй за неделю разыскиваемый беглый преступник, которому просто "фатально не повезло":

Скрывавшийся 20 лет убийца пойман в Польше - он пришёл в магазин без маски

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Автор: Ольга Лебедева
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