Мужчина, обвиняемый в убийстве и долгое время находившийся в бегах, был арестован в Варшаве (Польша) после привлечения внимания полицейских за несоблюдение санитарных правил.
"Полиция района Беляны задержала мужчину, потому что на нем не было маски", - сообщила каналу Euronews пресс-секретарь варшавской полиции Эльвира Козловска.
Задержание произошло в магазине польской столицы – в стране введено обязательное требование носить маски в рамках профилактики распространения коронавируса.
В настоящее время мужчина доставлен в тюрьму, где ему предстоит отбыть 25-летний срок за убийство.
Известно, что ему 45-летний мужчина и что он 20 лет был в розыске после того, как сбежал, будучи осуждён за убийство. Никаких дополнительных подробностей издание не приводит.
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