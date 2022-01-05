Скрывавшийся 20 лет убийца пойман в Польше - он пришёл в магазин без маски

Мужчина, обвиняемый в убийстве и долгое время находившийся в бегах, был арестован в Варшаве (Польша) после привлечения внимания полицейских за несоблюдение санитарных правил.

"Полиция района Беляны задержала мужчину, потому что на нем не было маски", - сообщила каналу Euronews пресс-секретарь варшавской полиции Эльвира Козловска.

Задержание произошло в магазине польской столицы – в стране введено обязательное требование носить маски в рамках профилактики распространения коронавируса.

В настоящее время мужчина доставлен в тюрьму, где ему предстоит отбыть 25-летний срок за убийство.

Известно, что ему 45-летний мужчина и что он 20 лет был в розыске после того, как сбежал, будучи осуждён за убийство. Никаких дополнительных подробностей издание не приводит.