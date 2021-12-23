Редкую алмазную пыль из кристаллов льда выявили в столичном воздухе

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в столичном воздухе появилось редкое природное явление — алмазная пыль.

Она представляет собой мелкие ледяные кристаллы, которые парят в холодном воздухе, сообщил синоптик в своём Instagram-аккаунте.

"В условиях аномального 20-градусного холода и высокой влажности воздуха в атмосфере фиксируется редкий для Центральной России вид твёрдых осадков — алмазная пыль", — написал специалист.

Тишковец также добавил, что в российской метеорологии явление принято называть "ледяными иглами" или "осадками ясного неба". Как отметил синоптик, пыль не представляет опасность для москвичей, однако создаёт некоторые проблемы для автоматизированных метеостанций в аэропортах, которые измеряют видимость.

Кроме того, специалист подчеркнул: алмазная пыль образуется из кристаллов льда, а не из воды. В этом состоит её главное отличие от тумана.

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