EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бродячая собака спасла жизнь выброшенного в поле новорождённого ребёнка
Экономист оценил возможность дальнейшего роста стоимости фьючерсов на газ
Захарова не поняла, чему радуется Польша, купившая у США бэушную бронетехнику
Билл Гейтс: Возможно, мы вступаем в худшую фазу пандемии. Но это ненадолго
I'll be back на рынок СПГ, пообещали США
Трамп громко напомнит о себе в годовщину беспорядков в Капитолии
Происхождение "омикрона": вердикт Александра Гинцбурга
Госдума указала педофилам единственную дорогу — тюрьма пожизненно
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса

Врач Тимаков объяснил, как подготовиться к предстоящим морозам в Москве

Здоровье

В ближайшие дни в российскую столицу придут аномальные морозы. Врач Евгений Тимаков рассказал, как подготовиться к холодной погоде.

Врач Тимаков объяснил, как подготовиться к предстоящим морозам в Москве

Он посоветовал москвичам обязательно покрывать защитными кремами открытые участки кожи, передаёт Телеканал "360".

"Для закрытых участков — двойные защитные перчатки и обувь из современных материалов, чтобы между телом и одеждой была воздушная прослойка", — сказал кандидат медицинских наук.

Тимаков также добавил, что в школах должны заранее предупреждать, в какую погоду ученикам лучше остаться дома. Кроме того, по словам специалиста, сильные морозы могут представлять серьёзную опасность для детей до трёх лет.

"Это связано с тем, что у них совершенно другой состав подкожно-жировой клетчатки", — отметил врач.

Доктор подчеркнул: длительное пребывание на холоде нередко вызывает рефлекторный спазм сосудов и аллергические реакции. У взрослых и пожилых людей иногда нарушается микроциркуляция сосудов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Видео замерзшего Ниагарского водопада. Смотреть всем!
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Врач Тимаков объяснил, как подготовиться к предстоящим морозам в Москве
Эксперты оценили жёсткие ограничения для мигрантов в двух регионах РФ
Бродячая собака спасла жизнь выброшенного в поле новорождённого ребёнка
Экономист оценил возможность дальнейшего роста стоимости фьючерсов на газ
Захарова не поняла, чему радуется Польша, купившая у США бэушную бронетехнику
Билл Гейтс: Возможно, мы вступаем в худшую фазу пандемии. Но это ненадолго
I'll be back на рынок СПГ, пообещали США
Трамп громко напомнит о себе в годовщину беспорядков в Капитолии
Происхождение "омикрона": вердикт Александра Гинцбурга
Госдума указала педофилам единственную дорогу — тюрьма пожизненно
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате.

Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Экономика и бизнес
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
Происшествия
Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте
Василий Амирджанов Россия отстаёт от Туркмении в номенклатурном креативе Василий Амирджанов Конрад Ренкас Миграционный кризис: Польша выиграет... ничего Конрад Ренкас Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала количество выявленных случаев "омикрона" в РФ
Мир. Новости мира
Французский интернет: Бриджит Макрон — трансгендер, родившийся мужчиной
Порошенко рассказал, что делает в Варшаве и когда вернётся на Украину
Мир. Новости мира
Порошенко рассказал, что делает в Варшаве и когда вернётся на Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников