Врач Тимаков объяснил, как подготовиться к предстоящим морозам в Москве

В ближайшие дни в российскую столицу придут аномальные морозы. Врач Евгений Тимаков рассказал, как подготовиться к холодной погоде.

Он посоветовал москвичам обязательно покрывать защитными кремами открытые участки кожи, передаёт Телеканал "360".

"Для закрытых участков — двойные защитные перчатки и обувь из современных материалов, чтобы между телом и одеждой была воздушная прослойка", — сказал кандидат медицинских наук.

Тимаков также добавил, что в школах должны заранее предупреждать, в какую погоду ученикам лучше остаться дома. Кроме того, по словам специалиста, сильные морозы могут представлять серьёзную опасность для детей до трёх лет.

"Это связано с тем, что у них совершенно другой состав подкожно-жировой клетчатки", — отметил врач.

Доктор подчеркнул: длительное пребывание на холоде нередко вызывает рефлекторный спазм сосудов и аллергические реакции. У взрослых и пожилых людей иногда нарушается микроциркуляция сосудов.

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