Историк прогнозирует новый рекорд по числу людей на околоземной орбите

Историк космонавтики Александр Железняков прогнозирует, что в четверг, 16 сентября, будет побит мировой рекорд по числу людей, которые одновременно находятся на околоземной орбите.

Учёный напомнил, что сейчас на Международной космической станции (МКС) находятся семь человек, в том числе российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров. Также там присутствуют представители США, Японии и Франции. Кроме того, ещё три специалиста работают на китайской орбитальной станции "Тяньгун", передаёт РИА Новости.

Ночью 16 сентября из штата Флорида в космос запустят ракету-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon, где будут находиться 4 американца.

Таким образом, завтра на околоземной орбите количество людей возрастёт до 14 человек.

По словам Александра Железнякова, таких показателей не регистрировали с марта 1995 года. Тогда на космической станции находились российский и американский экипажи общим составом 13 человек.

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