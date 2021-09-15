EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российский рубль вошёл в топ-20 популярных в мире валют
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
Цены на газ в Европе "ошалели": сдержать может только "Северный поток-2"
Учёные из США рассказали о тяжёлых последствиях частой ревакцинации
Россиянин обрил налысо беременную экс-жену и пригрозил жестокой расправой
Министр обороны Израиля: "Иран через пару месяцев может создать ядерную бомбу"
От "Енисея" до луны: РКЦ "заморозил" разработку ракеты для полётов на спутник
Россиян пытались завербовать в ряды террористов в Красноярском крае
Свидетель обвинения по делу Нетаньяху погиб в авиакатастрофе в Греции

Историк прогнозирует новый рекорд по числу людей на околоземной орбите

Интересные Новости

Историк космонавтики Александр Железняков прогнозирует, что в четверг, 16 сентября, будет побит мировой рекорд по числу людей, которые одновременно находятся на околоземной орбите.

Историк прогнозирует новый рекорд по числу людей на околоземной орбите

Учёный напомнил, что сейчас на Международной космической станции (МКС) находятся семь человек, в том числе российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров. Также там присутствуют представители США, Японии и Франции. Кроме того, ещё три специалиста работают на китайской орбитальной станции "Тяньгун", передаёт РИА Новости.

Ночью 16 сентября из штата Флорида в космос запустят ракету-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon, где будут находиться 4 американца.

  • Таким образом, завтра на околоземной орбите количество людей возрастёт до 14 человек.

По словам Александра Железнякова, таких показателей не регистрировали с марта 1995 года. Тогда на космической станции находились российский и американский экипажи общим составом 13 человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вранье убило интерес народа к космосу
Автор: Юлия Миленина
Последние материалы
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
Цены на газ в Европе "ошалели": сдержать может только "Северный поток-2"
Россиянин обрил налысо беременную экс-жену и пригрозил жестокой расправой
Учёные из США рассказали о тяжёлых последствиях частой ревакцинации
Министр обороны Израиля: "Иран через пару месяцев может создать ядерную бомбу"
От "Енисея" до луны: РКЦ "заморозил" разработку ракеты для полётов на спутник
Россиян пытались завербовать в ряды террористов в Красноярском крае
Свидетель обвинения по делу Нетаньяху погиб в авиакатастрофе в Греции
Актёр сериала "След" получил условный срок за нападение на инспектора с ножом
Афганистан: лидеры талибов* устроили драку в президентском дворце
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой

Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.

"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Политика. Новости и аналитика
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Российский шоу-бизнес
Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги
Мир. Новости мира
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Ирина Гусакова США сделали из Восточной Европы троянского коня для России Ирина Гусакова Любовь Степушова Меркель в Сербии не добилась нужного признания от Вучича Любовь Степушова Усам Оздемиров Ставка на водород оправдана — вопреки подводным камням Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Новости спорта
Ласицкене объяснила, почему решила отказаться от встречи с главой РФ Путиным
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников