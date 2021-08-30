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Генконструктор РКК "Энергия": найдены трещины ещё в одном модуле МКС

Происшествия

Во время обследования российского сегмента МКС космонавтами были обнаружены новые трещины ещё в одном модуле станции — "Заря".

Генконструктор РКК "Энергия": найдены трещины ещё в одном модуле МКС

По словам генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководителя полёта российского сегмента МКС, космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Соловьёва, несквозные повреждения обнаружили в первом модуле, который является самым старым, передаёт РИА Новости.

"Ситуация с трещинами находится под контролем, но её нельзя назвать "рабочей", так как это нехорошие предвестники работы всех модулей станции", — отметил он.

Он уверен, что трещины начнут расползаться, что может привести к утечке кислорода.

Напомним, в 2019 году космонавты обнаружили на МКС небольшую утечку воздуха. В начале 2020 года ими была обнаружена первая трещина в промежуточной камере модуля "Звезда". В этом году космонавты заявили о наличии ещё нескольких трещин.

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ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ МКС. Как работает самая большая космическая лаборатория
Автор: Евгения Патановская, Редактор: Ольга Алексеева
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