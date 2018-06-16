Точка, точка, запятая: из-за ошибки в тексте объявили о ликвидации Якутии

Vostok.Today опубликовало новость о… скорой ликвидации Республики Саха (Якутия) как субъекта РФ. Такое поручение якобы исходило от зампреда правительства региона Алексея Колодезникова.

Якутия

Именно так, черным по белому, было написано в тексте документа, где от имени Колодезникова, среди других поручений, значилось под пунктом 1.4: "Обеспечить исполнение распоряжения Правительства РС (Я) от 06.06.2018 г. № 687-р "О плане мероприятий по ликвидации Республики Саха (Якутия)". Срок — в соответствии с установленными сроками".

Ситуацию прокомментировал временно исполняющий обязанности руководителя департамента по информационной политике администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Руслан Тимофеев. Он объяснил, что напечатанное в документе правдой не является, а — следствие технической ошибки. По его словам, написанное уже исправили. А в отношении исполнителя, оформлявшего бумаги, будут приняты соответствующие меры.

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