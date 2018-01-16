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Раскрыт опасный секрет посудомоечных машин

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Европейские ученые пришли к выводу, что в посудомоечных машинах могут размножаться опасные для людей бактерии.

Раскрыт опасный секрет посудомоечных машин. 381829.jpeg
REX/Shutterstock

Специалисты из Копенгагенского, Люблянского и Гентского университетов выяснили, какие бактерии и микробы способны выживать в посудомоечных машинах. Биологами были собраны образцы бактериальной биопленки, оседающей на резиновых уплотнительных кольцах в таких машинах, из 24 разных домов.

Сообщается, что микроорганизмы в посудомоечных машинах, несмотря на горячую воду и моющие средства, не просто выживают, но и процветают. Именно там условно-патогенные штаммы бактерий Pseudomonas, Escherichia и Acinetobacter, а также условно-патогенные штаммы грибков Candida, Cryptococcus и Rhodotorula живут и процветают. 

При этом подобные поселенцы могут представлять опасность для людей с ослабленной иммунной системой. "Несмотря на кажущуюся безвредность микроорганизмов, обитающих в посудомоечной машине, все же нужно избегать их распространения в воздухе внутри кухни", - заявили авторы исследования.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что посудомоечная машина появилась еще в далеком 1886 году. Автором изобретения стала Джозефина Кокрейн. Женщина обнаружила, что при обычном мытье руками посуда часто бьется. В результате она лишилась нескольких тарелок из своего любимого фарфорового сервиза. Тогда Джозефина задумалась над созданием специального устройства, которое качественно мыло бы посуду, но не наносило ей вреда. Это ей удалось, но признано изобретение было лишь спустя сорок лет.

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