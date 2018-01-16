Медики одного из городов Великобритании в журнале BMJ Case Reports описали курьезный случай с одним из пациентов.
Мужчина средних лет обратился в больницу с жалобами на невозможность говорить и боль в горле. При осмотре выяснилось, что при надавливании на шею раздается потрескивающий звук.
Позже томография показала, что в клетчатке средостения скопился воздух, а в нижней части глотки, где она соединяется с пищеводом, обнаружился небольшой разрыв.
Врачи и пациент пришли к выводу, что такая травма была получена при попытке сдержать чихание. Неделю пациенту пришлось принимать пищу через трубочку, но сейчас его состояние улучшилось.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что когда мы чихаем, не прикрываясь носовым платком, то из нашего носа наружу вырывается более 100000 бактерий. Однако до недавнего времени никто и не подозревал, что манера чихания у каждого разная, и что она является ярким проявлением внутренней индивидуальности.
К такому выводу пришли американские ученые во главе с профессором психологии Патти Вуд. Они выделили четыре основных типа чихающих, основываясь на манере их чиха и психологических особенностях.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.