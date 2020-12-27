Американец показал способ быстро расчистить сугробы без лопаты

Радиоведущий Мэтт Джонс из Кентукки опубликовал в Сети способ очистить ведущую к дому дорожку от снега за считанные секунды и без лопаты.

Этот лайфхак он подсмотрел у жителя города Ашленд (Кентукки, США). Вместо того, чтобы долго и утомительно махать лопатой, находчивый американец вооружился огнемётом и моментально расплавил лежавший на дорожке перед его домом снег.

Пользователи Сети восхитились предложенным способом уборки снега. Один даже написал: "Теперь-то у меня есть последний аргумент для моей жены, что мне нужен огнемёт".

Некоторые признались, что такой способ уже испробовали и вместо снега получили лёд на дороге. Коллективное обсуждение пришло к выводу, что эту проблему может решить дорожная соль. Почему было сразу не посыпать дорожной солью снег, никто не поинтересовался.

А некоторые, удивившись, просто спросили: "Это вообще законно? Просто любопытно". Но комментариев полиции под видео пока что не появилось.