Австрийская деревня Fucking меняет название, спасаясь от туристов

Небольшая деревушка в Австрии, где проживают всего 100 человек, стала туристической Меккой из-за своего названия.

Вывески и указатели с названием населённого пункта — Fucking, — совпадающим с английским обсценным словом, привлекают в буквальном смысле толпы туристов.

"В частности, англоязычные туристы в прошлом ездили в деревню, чтобы сфотографироваться на табличке Fucking. Они частично принимали похотливые позы, прежде чем публиковать изображения на интернет-платформах", — пишет журнал Der Spiegel.

Устав от назойливых гостей и их не всего пристойных шуточек, жители деревне на заседании Муниципального совета решили, что деревня должна быть переименована в Fugging.

Это подтвердил мэр Браунау-ам-Инн, к которому принадлежит населённый пункт.