Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Азербайджане возбудили дело на российского журналиста Пегова
СМИ Украины бьют тревогу: у нас эпидемия педофилии
В больнице умерла бабушка расстрелявшего людей подростка
Зафиксирована первая смерть от повторного заражения коронавирусом
МВД Белоруссии: мы будем применять боевое оружие для разгона толпы
Израильские военные передрались на учебной базе
ВОЗ: коллективный иммунитет к COVID сформируется только вакцинацией
Зеленский заявил,что он не цепляется за власть
В Дагестане мальчик умер из-за упавших футбольных ворот

В Ливане учат собак "вынюхивать" COVID в аэропортах

Могут ли специально обученные собаки-нюхачи вскоре быть использованы для обнаружения коронавируса в аэропортах?

Таким вопросом задались учёные из Ливана. И при содействии кинологов провели эксперимент. Результат получился совершенно, как говорит доктор Рид Саркис, неожиданным.

По данным Франко-ливанской исследовательской группы, животные могут обнаружить Covid-19 почти в 100% случаев, почувствовав запах человеческого пота.

Сейчас в Ливане кинологи под руководством учёных обучают 20 собак, принадлежащих ливанским силам безопасности, досматривать прибывших в бейрутский аэропорт.

Если испытание "в поле" будет успешным, исследователи обещаю безвозмездно поделиться методикой с аэропортами по всему миру.

Последние материалы
В Ливане учат собак "вынюхивать" COVID в аэропортах
Саакашвили получил по голове в Греции
В Азербайджане возбудили дело на российского журналиста Пегова
СМИ Украины бьют тревогу: у нас эпидемия педофилии
Мешки под глазами: инструкция по избавлению
В больнице умерла бабушка расстрелявшего людей подростка
Зафиксирована первая смерть от повторного заражения коронавирусом
МВД Белоруссии: мы будем применять боевое оружие для разгона толпы
Израильские военные передрались на учебной базе
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"

Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.

Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"
СМИ Украины бьют тревогу: у нас эпидемия педофилии
Новости Украины
СМИ Украины бьют тревогу: у нас эпидемия педофилии
Новости Украины
Экс-директор "Нафтогаза": Путин - страшный человек, который всё знает
Российский шоу-бизнес
Настасья Самбурская поставила на место "поклонников-нищебродов"
Конрад Ренкас В Польше разрушено старообрядческое кладбище Конрад Ренкас Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов Усам Оздемиров Отравление Камчатки: мысли после экологической катастрофы Усам Оздемиров
Комментарии
Петра Порошенко выписали из больницы
Карабахская проблема: причины, итоги, перспективы
Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Штрафы и сроки: как наказывают за нарушение карантина в мире
Первая помощь при ожогах
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников