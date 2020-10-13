В Ливане учат собак "вынюхивать" COVID в аэропортах

Могут ли специально обученные собаки-нюхачи вскоре быть использованы для обнаружения коронавируса в аэропортах?

Таким вопросом задались учёные из Ливана. И при содействии кинологов провели эксперимент. Результат получился совершенно, как говорит доктор Рид Саркис, неожиданным.

По данным Франко-ливанской исследовательской группы, животные могут обнаружить Covid-19 почти в 100% случаев, почувствовав запах человеческого пота.

Сейчас в Ливане кинологи под руководством учёных обучают 20 собак, принадлежащих ливанским силам безопасности, досматривать прибывших в бейрутский аэропорт.

Если испытание "в поле" будет успешным, исследователи обещаю безвозмездно поделиться методикой с аэропортами по всему миру.