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Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свою беседу с Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента

Голливудская звезда заявила о "своём глубоком уважении к Владимиру Путину" и раскритиковала Дональда Трампа, полагая, что она общалась с Гретой Тунберг.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разместили аудиозапись разговора на своём YouTube — канале. К слову, пранкеры ранее уже использовали "для маскировки" климатическую активистку Грету Тунберг и ее отца Сванте.

"Грета" позвонила Шарон Стоун, чтобы поделиться своими страхами перед президентом США Дональдом Трампом, который якобы преследовал ее в ночных кошмарах, и попросить совета о поездке в Россию. Ничего не подозревающая звезда охотно поделилась своим восхищением российским президентом Владимиром Путиным, которого она описала как "блестящего" и "мудрого" человека, который, безусловно, "знает, как управлять своей страной".

Актриса, полагает, что "не американцам судить о том, как Россия функционирует", поскольку страна, по мнению звезды Голливуда, "укоренилась в русской культуре и политических традициях, и нация гораздо лучше чувствует себя под руководством Путина, чем раньше".

Кроме этого, Шарон Стоун заявила, что не Россия, а США имеют "вышедшего из-под контроля" президента. Она назвала Трампа "очень громким ребёнком, плачущим о еде", который относится ко всем другим общественным деятелям так же, как к "детям на детской площадке", и "ревнует " каждый раз, когда кто-то получает больше внимания, чем он.

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